أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن طهران لم تحسم حتى الآن قرار إرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد، مؤكدة أن استمرار الحصار البحري يحول دون استئناف أي مفاوضات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة باكستانية، تواصل خلال الأيام الماضية عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات.

وأوضحت أن هذا التراسل يُعد امتداداً للمسار الذي ساد خلال الجولة السابقة، والتي انتهت إلى الفشل نتيجة ما وصفته بـ"المطالب والطموحات الأمريكية المبالغ فيها".

كما أشارت إلى أن الوسيط الباكستاني عاد خلال الفترة الأخيرة لنقل رسائل متبادلة بين الجانبين، في محاولة لإحياء قنوات التواصل.

وأكدت أن الوفد الإيراني شدد على موقفه بأن أي مفاوضات لن تُستأنف ما دام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً.