كشف الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق، أن التوسع في استخدام الواجهات الزجاجية بالمباني خاصة ذات الاتجاه القبلي (الجنوبي)، يؤدي إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء؛ نتيجة ارتفاع أحمال التكييف المركزي داخل هذه المنشآت.

رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق: لا يُفضل تصميم المباني بواجهات زجاجية

أوضح "سلماوي"، في تصريحات لمصراوى، أن المباني الإدارية تمثل النسبة الأكبر من هذا النوع من التصميمات، وهو ما يضاعف من استهلاك الطاقة؛ نظرًا للاعتماد المكثف على أجهزة التبريد لمواجهة تأثير الإشعاع الشمسي المباشر على الواجهات الزجاجية.

وأشار رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق، إلى أنه لا يُفضل تصميم المباني بواجهات زجاجية في الاتجاه القبلي أو الجنوبي، موضحًا أن الواجهات البحرية الشمالية تكون أقل تأثرًا بالإشعاع الشمسي، وبالتالي تسهم في خفض استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وشدد الدكتور حافظ سلماوي، فيما يتعلق بنوعية الزجاج، على أهمية استخدام الزجاج المزدوج العازل والعاكس، لما له من دور فعال في تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، مع السماح في الوقت ذاته بمرور الإضاءة الطبيعية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تقليل استهلاك الكهرباء سواء في التكييف أو الإضاءة.

حافظ سلماوي: اختيار نوعية الزجاج يجب أن يراعي خصائص العزل

أضاف "سلماوي"، أن اختيار نوعية الزجاج في الواجهات أو النوافذ يجب أن يراعي خصائص العزل الحراري وتقليل تأثير الإشعاع الشمسي، مشيرًا إلى أن الزجاج العاكس والمزدوج يعد من أفضل الحلول المتاحة حاليًا لتحقيق كفاءة الطاقة داخل المباني.

ولفت إلى وجود تقنيات حديثة في بعض الواجهات الزجاجية تعتمد على دمج خلايا شمسية داخل الألواح الزجاجية، حيث تتيح هذه التقنية توليد طاقة كهربائية من خلال مرور الضوء، إلا أن كفاءتها لا تزال أقل مقارنة بالخلايا الشمسية التقليدية.

وأكد رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق، أن التصميم المعماري للمباني يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، مع ضرورة التوسع في الواجهات البحرية بدلًا من القبلية، بما يحقق ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء.