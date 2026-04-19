إعلان

بيان من "الكهرباء" بشأن "موعد" زيادة سعر الكيلووات في العداد الكودي

كتب : محمد صلاح

04:43 م 19/04/2026 تعديل في 04:53 م

عداد الكهرباء مسبق الدفع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيانًا توضيحيًا، بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي.

وأكدت "القابضة للكهرباء"، بحسب بيانها، الأحد، أن ما أثير بشأن تطبيق الزيادة بأثر رجعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأوضحت الشركة، أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية أو التي لا يمكنها استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق؛ بهدف احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من المحاسبة التقديرية من خلال محاضر سرقة التيار الكهربائي.

وأضافت أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، وذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين أوضاع المبنى المخالف وفقًا لقانون التصالح.

وأشارت الشركة، إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نص على محاسبة العقارات المخالفة التي سبق إمدادها بالمرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي أوجه للدعم، وهو ما استند إليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعدادات الكودية.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تطبيق الأسعار الجديدة يبدأ اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط، دون أي محاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة، مشددة على حرصها الكامل على توضيح الحقائق للرأي العام ومنع تداول معلومات غير دقيقة.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليُحتسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

حقيقة وفاة ضياء العوضي
علاقات

الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية

رياضة عربية وعالمية

بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
شئون عربية و دولية

خايف يبوظ من كتر الفتح والقفل.. ساويرس يسخر من بندول مضيق هرمز
زووم

"بعشق الغنا قدام عينك".. آمال ماهر توجه كلمات رومانسية لزوجها على المسرح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

