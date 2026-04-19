وفد إيراني يصل إلى باكستان الثلاثاء لإجراء محادثات مع أمريكا

كتب : وكالات

04:04 م 19/04/2026

أمريكا و إيران

قالت مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن وفدًا إيرانيًا سيصل إلى باكستان يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وتوقعت المصادر ، أن يتكون الوفد من نفس الفريق الذي شارك في الجولة السابقة، والذي ضم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وأشارت المصادر، إلى أن الإيرانيين يتوقعون صدور إعلان رمزي مشترك بشأن تمديد وقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

وأضافت المصادر للشبكة الأمريكية، أنه في حال سارت الأمور بسلاسة ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوجه إلى إسلام آباد، فإن الرئيس الإيراني سيحضر أيضًا، وسيعقد لقاء مشترك بين الرئيسين يتم خلاله توقيع ما وصفوه بـ"إعلان إسلام آباد".

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من طهران حتى الآن بشأن سفر المفاوضين إلى إسلام آباد، وذلك بعد إعلان ترامب إرسال وفد أمريكي. وكانت المحادثات رفيعة المستوى قد فشلت في التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

