ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم القبض على صاحب مزرعة زيتون بمركز طامية، لاتهامه بالتسبب في وفاة عاملين خلال قيامهما بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل مزرعته بقرية فانوس.

تفاصيل الواقعة

تلقى أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بوفاة كل من يوسف غانم محمد (16 عامًا)، وحمادة حسين حنفي (35 عامًا)، ويعملان عاملين، ومقيمان بنجع حنا صالح التابع للوحدة المحلية لقرية فانوس.

وكشفت التحريات، بإشراف رئيس المباحث الجنائية، أن صاحب المزرعة استقطب العاملين لتنفيذ أعمال حفر خلسة بحثًا عن كنوز أثرية داخل أرضه.

انهيار حفرة بعمق 15 مترًا

وخلال الحفر داخل حفرة بلغ عمقها نحو 15 مترًا، انهارت التربة الرملية بشكل مفاجئ على العاملين، ما أدى إلى دفنهما تحت الرمال ووفاتهما في الحال نتيجة الاختناق.

تحرك أمني سريع

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تبين تورط صاحب المزرعة في التحريض على أعمال التنقيب وتوفير الأدوات اللازمة، داخل أرضه الواقعة بالقرب من طريق أسيوط الغربي.

جهود شاقة لاستخراج الجثامين

وبذلت فرق الإنقاذ جهودًا مكثفة استمرت نحو 6 ساعات لاستخراج الجثمانين، نظرًا لخطورة الموقع واحتمالات انهيار التربة مجددًا، قبل نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة

قررت نيابة طامية التحفظ على صاحب المزرعة وموقع الحادث، مع تشكيل لجنة من هيئة الآثار لمعاينة المكان، واستكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.