إعلان

دراسة: انخفاض خصوبة الرجال يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان

كتب : مصراوي

06:00 ص 19/04/2026

خصوبة الرجال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة لوند في السويد أن الرجال الذين يعانون من انخفاض حاد في الخصوبة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان.

ما الأمراض الأخرى المرتبطة بانخفاض خصوبة الرجال؟

أشار الباحثون إلى أن انخفاض خصوبة الرجال يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي إضافة إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع، مما يجعل الخصوبة مؤشرا مهما لصحة الرجل العامة على المدى الطويل، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

كيف تؤثر جودة الحيوانات المنوية على صحة الرجل؟

الرجال الذين يفتقرون إلى الحيوانات المنوية في السائل المنوي هم من بين الأكثر عرضة لمشكلات صحية خطيرة، في حين أن من يتمتعون بجودة حيوانات منوية جيدة يميلون إلى العيش لفترة أطول، مما يبرز أهمية صحة الخصوبة كمرآة لصحة الرجل العامة.

ما العوامل التي تربط الخصوبة بصحة الرجل العامة؟

تشير الأبحاث إلى أن العلاقة بين انخفاض الخصوبة والصحة العامة للرجل قد تعود إلى مزيج من العوامل الوراثية ونمط الحياة.
الخلل الجيني الذي يظهر في صورة ضعف جودة الحيوانات المنوية يمكن أن يؤثر على أجهزة أخرى في الجسم، ما يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض.
كما تؤدي العوامل فوق الجينية المرتبطة بالبيئة ونمط الحياة دورا مهما، إلى جانب عوامل مثل السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني.

ما نتائج دراسة الرجال ذوي الخصوبة المنخفضة في السويد؟

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 1.1 مليون رجل سويدي أصبحوا آباء لأول مرة بين عامي 1994 و2014، من بينهم نحو 14,500 رجل استخدموا تقنية الحقن المجهري، التي تستخدم عادة في حالات العقم الشديد لدى الرجال.
وعند مقارنة بياناتهم بسجلات السرطان الوطنية، تبين أن هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بنوعي السرطان: تزيد احتمالية إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم إلى نحو الضعف، بينما ترتفع احتمالية إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال الآخرين.

اقرأ أيضا:

العقم عند الرجال.. احذر أسباب شائعة

للرجال احذر هذه المشروبات تقتل الحيوانات المنوية وتهدد خصوبتك

بعد الأربعين.. فحوصات ضرورية للحفاظ على صحة الرجال الإنجابية

5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة الرجل بعد سن الثلاثين


الضعف الجنسي خصوبة الرجال السرطان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شمس نهاراً وأمطار ليلاً.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الأحد ورياح مثيرة
أخبار مصر

شمس نهاراً وأمطار ليلاً.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الأحد ورياح مثيرة
رئيس الوزراء يصل إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد 7 مشروعات تنموية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يصل إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد 7 مشروعات تنموية
أحمد سالم: النقاب ثغرة أمنية كبرى وداعية: أمر شرعي وقانوني كفله الدستور
أخبار مصر

أحمد سالم: النقاب ثغرة أمنية كبرى وداعية: أمر شرعي وقانوني كفله الدستور
هل طريقة تحضير البروكلي تؤثر على فوائده الصحية؟
نصائح طبية

هل طريقة تحضير البروكلي تؤثر على فوائده الصحية؟
مسؤول إسرائيلي يكشف: ضربات مرتقبة لمنشآت الطاقة الإيرانية حال انهيار الهدنة
شئون عربية و دولية

مسؤول إسرائيلي يكشف: ضربات مرتقبة لمنشآت الطاقة الإيرانية حال انهيار الهدنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟