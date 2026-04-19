كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة لوند في السويد أن الرجال الذين يعانون من انخفاض حاد في الخصوبة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان.

ما الأمراض الأخرى المرتبطة بانخفاض خصوبة الرجال؟

أشار الباحثون إلى أن انخفاض خصوبة الرجال يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي إضافة إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع، مما يجعل الخصوبة مؤشرا مهما لصحة الرجل العامة على المدى الطويل، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

كيف تؤثر جودة الحيوانات المنوية على صحة الرجل؟

الرجال الذين يفتقرون إلى الحيوانات المنوية في السائل المنوي هم من بين الأكثر عرضة لمشكلات صحية خطيرة، في حين أن من يتمتعون بجودة حيوانات منوية جيدة يميلون إلى العيش لفترة أطول، مما يبرز أهمية صحة الخصوبة كمرآة لصحة الرجل العامة.

ما العوامل التي تربط الخصوبة بصحة الرجل العامة؟

تشير الأبحاث إلى أن العلاقة بين انخفاض الخصوبة والصحة العامة للرجل قد تعود إلى مزيج من العوامل الوراثية ونمط الحياة.

الخلل الجيني الذي يظهر في صورة ضعف جودة الحيوانات المنوية يمكن أن يؤثر على أجهزة أخرى في الجسم، ما يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض.

كما تؤدي العوامل فوق الجينية المرتبطة بالبيئة ونمط الحياة دورا مهما، إلى جانب عوامل مثل السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني.

ما نتائج دراسة الرجال ذوي الخصوبة المنخفضة في السويد؟

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 1.1 مليون رجل سويدي أصبحوا آباء لأول مرة بين عامي 1994 و2014، من بينهم نحو 14,500 رجل استخدموا تقنية الحقن المجهري، التي تستخدم عادة في حالات العقم الشديد لدى الرجال.

وعند مقارنة بياناتهم بسجلات السرطان الوطنية، تبين أن هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بنوعي السرطان: تزيد احتمالية إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم إلى نحو الضعف، بينما ترتفع احتمالية إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال الآخرين.

