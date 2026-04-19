كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من بريطانيا أن طريقة تحضير البروكلي قد تؤثر بشكل كبير على فوائده الصحية، خاصة فيما يتعلق بمحتواه من مضادات الأكسدة، والتي تؤدي دورا مهما في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

هل يساعد تقطيع البروكلي قبل الطهي على تعزيز فوائده؟

تقطيع البروكلي وتركه لفترة قصيرة قبل الطهي يسهم في تعزيز المركبات المفيدة داخل الجسم، مثل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية النشطة، ما يزيد من الفوائد الصحية عند تناوله.

ما أهمية مركب السلفورافان في البروكلي وكيف نحافظ عليه؟

يحتوي البروكلي على مركب السلفورافان، أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بـ تقليل الالتهاب، دعم صحة القلب، والوقاية من بعض الأمراض.

لكن تكوين هذا المركب يعتمد على إنزيم حساس لدرجة الحرارة، ما يجعل طريقة تحضير البروكلي عاملاً مهمًا للحفاظ على فوائده، وفقا لموقع "Very Well Health".

كيف تؤثر طرق الطهي على محتوى السلفورافان في البروكلي؟

الطهي لفترات طويلة أو باستخدام حرارة عالية قد يقلل من نشاط الإنزيم المسؤول عن تكوين السلفورافان، ما يؤدي إلى انخفاض كمية هذا المركب في الطعام. في المقابل، يساعد الطهي الخفيف، مثل التقليب السريع، في الحفاظ على مستويات أعلى من السلفورافان، مما يعزز الفوائد الصحية للبروكلي

أظهرت الدراسة أن تقطيع البروكلي وتركه لمدة تصل إلى 90 دقيقة قبل الطهي يعزز إنتاج السلفورافان وتمنح الإنزيم وقتا كافيا لتنشيط التفاعل قبل أن يتأثر بالحرارة.

لماذا يعتبر البروكلي مهمًا للنظام الغذائي؟

يعد البروكلي من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ما يجعله خيارا مهما للنظام الغذائي اليومي.

كما يرتبط مركب السلفورافان بدعم إزالة السموم من الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، ما يعزز الصحة العامة ويقي من الأمراض المزمنة.

