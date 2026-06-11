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"رويترز": تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

11:58 ص 11/06/2026

إيران وأمريكا

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أفادت ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة "رويترز"، بأن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار الضربات المتبادلة بين الجانبين.

مناقشات حول الأموال الإيرانية المجمدة

أوضحت المصادر للوكالة، اليوم الخميس، أن الطرفين يُناقشان آلية محتملة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، في إطار مساعٍ أوسع لدفع مسار التفاهمات بين واشنطن وطهران.

استمرار الاتصالات رغم التصعيد

ذكرت المصادر لـ"رويترز"، أن المحادثات بين الجانبين لم تتوقف رغم التصعيد العسكري الأخير، حيث تُواصل الأطراف بحث سُبل التوصل إلى تفاهم أولي قد يُمهّد لاتفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

المحادثات الأمريكية الإيرانية تسير على المسار الصحيح

وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تسير على المسار الصحيح، في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، رغم التوترات العسكرية المتبادلة التي ألقت بظلالها على مسار المفاوضات خلال الفترة الأخيرة، بحسب تقارير أمريكية.

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