قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لفرض عقوبات جديدة على إيران، إذا لم تُساهم في تسهيل إنهاء الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

دعوة لزيادة الضغط الأوروبي



خلال كلمة أمام البرلمان الإيطالي، قالت ميلوني، اليوم الخميس، إن استمرار إيران في "السير على الطريق الخاطئ" يستوجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لزيادة الضغط عبر إجراءات جديدة محددة الهدف، في إطار التعامل مع التطورات الإقليمية.

موقف إيطالي من تصريحات إسرائيلية



وفي سياق منفصل، وصفت ميلوني، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة بشأن إيطاليا بأنها "غير مقبولة ولا تليق بإسرائيل"، وذلك خلال كلمتها حول السياسة الخارجية الإيطالية قبيل قمة الاتحاد الأوروبي.

وتأتي التصريحات الإيطالية الجديدة في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، وسط تحركات أوروبية تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.