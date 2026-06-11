أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMTO"، أنها تلقت تقارير تُفيد باندلاع حريق في غرفة محركات سفينة شحن، وذلك قبالة سواحل سلطنة عُمان.

بلاغ عن حادثة شمال شرق صحار

أوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، التي تُتابع حركة الملاحة في المنطقة، أنها تلقت بلاغا عن "حادثة" وقعت على بُعد 21 ميلا بحريا شمال شرق مدينة صحار العُمانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الواقعة.

عدم رصد آثار بيئية والتحقيقات مستمرة

قالت الهيئة في بيانها، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية حتى الآن، مشيرة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة وظروفها.

عدم الكشف عن هوية السفينة

لم تفصح الهيئة عن اسم السفينة المعنية بالحادث، في وقت تتواصل فيه عمليات التحقق والمتابعة من قبل الجهات المختصة.

دور "UKMTO" في مراقبة الملاحة

تُعد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جهة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، وتقوم بمهمة مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي وشمال المحيط الهندي.

تصاعد البلاغات في المنطقة

شهدت الهيئة ارتفاعا في عدد بلاغات الطوارئ الواردة من المنطقة منذ أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز ردا على ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفتها، وسط توترات أمنية متزايدة أثرت على حركة الملاحة البحرية وأمن السفن التجارية، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.