أفاد مسؤول إيراني كبير في تصريح لشبكة (سي إن إن)، يوم السبت، بأن إيران ستمنح الأولوية للسفن التي تسدد رسوم عبور مضيق هرمز.

الأولوية لمن يدفع الرسوم

وقال المسؤول إن ذلك يأتي في ظل قيود على عدد السفن المسموح بمرورها، موضحاً أن الأولوية ستُعطى للسفن التي تستجيب بشكل أسرع لبروتوكولات مضيق هرمز الجديدة وتتحمل تكاليف خدمات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن السفن التي لا تسدد الرسوم سيتم "تأجيل" عبورها.

فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

وفي السياق ذاته، أعادت إيران فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مبررة ذلك بـ"انتهاكات متكررة للثقة" من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الطرفين.

واعتبر المسؤول أن سياسة تحديد الأولويات تأتي ضمن جهود إدارة حركة الملاحة البحرية "في ضوء النظام الجديد الذي يحكم هذا المضيق".