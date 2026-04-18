مسؤول إيراني: من يدفع الرسوم سيمر عبر مضيق هرمز ومن يتأخر سيُؤجّل

كتب : محمد جعفر

08:18 م 18/04/2026

مضيق هرمز

أفاد مسؤول إيراني كبير في تصريح لشبكة (سي إن إن)، يوم السبت، بأن إيران ستمنح الأولوية للسفن التي تسدد رسوم عبور مضيق هرمز.

الأولوية لمن يدفع الرسوم

وقال المسؤول إن ذلك يأتي في ظل قيود على عدد السفن المسموح بمرورها، موضحاً أن الأولوية ستُعطى للسفن التي تستجيب بشكل أسرع لبروتوكولات مضيق هرمز الجديدة وتتحمل تكاليف خدمات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن السفن التي لا تسدد الرسوم سيتم "تأجيل" عبورها.

فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

وفي السياق ذاته، أعادت إيران فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مبررة ذلك بـ"انتهاكات متكررة للثقة" من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الطرفين.

واعتبر المسؤول أن سياسة تحديد الأولويات تأتي ضمن جهود إدارة حركة الملاحة البحرية "في ضوء النظام الجديد الذي يحكم هذا المضيق".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟