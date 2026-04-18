تصعيد خطير.. إسرائيل تفجر عشرات المنازل في جنوب لبنان

كتب : د ب أ

08:37 م 18/04/2026

أقدم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على تفجير عدد من المنازل في بلدات الخيام ومركبا والطيبة بجنوب لبنان، ونفذت القوات الإسرائيلية مساء اليوم تفجيراً في بلدة الخيام، كما قامت بعملية تفجير واسعة لمنازل في بلدتي مركبا والطيبة.

تصعيدات إسرائيلية خطيرة في لبنان

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، مستهدفة مجرى النهر مقابل بلدة زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية قامت بعد ظهر اليوم بإغلاق جميع مداخل بلدة الخيام عبر وضع سواتر ترابية وعوائق؛ بهدف منع الدخول إليها، وذلك بعد تنفيذها تفجيراً آخر في البلدة ذاتها في وقت سابق من اليوم.

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أول من أمس الخميس، عن بدء وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليل الخميس الماضي، وذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

