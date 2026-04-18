أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال 69 شخصاً في محافظة مازندران، قال إنهم مرتبطون بالولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني".

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لفيلق كربلاء التابع للحرس الثوري في مازندران، أن جهاز استخبارات الفيلق تمكن من تحديد واعتقال 69 عنصراً مما وصفه بـ"التيار الملكي"، إضافة إلى أفراد مرتبطين بالكيان الصهيوني وعناصر إعلامية وخائنة تنشط داخل المحافظة.

ضبط العناصر بحوزتهم أسلحة نارية

وبحسب البيان، فإن هذه الخلايا كانت تقوم بجمع وإرسال معلومات عن مواقع ومراكز حساسة، بهدف تنفيذ عمليات تخريبية، مشيراً إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء ومعدات اتصالات بحوزتهم.

وأضاف البيان أن جهاز استخبارات فيلق كربلاء تمكن أيضاً من مصادرة 20 جهاز استقبال إنترنت فضائي، قال إنها كانت تُستخدم في نقل معلومات لصالح أجهزة استخبارات معادية.

العناصر على علاقة بأعداء إيران

وأشار التقرير إلى أن الموقوفين كانوا، منذ ما وصفه بـ"حرب الـ12 يوماً" وحتى لحظة اعتقالهم، على تواصل مستمر مع جهات معادية لإيران، وقاموا بإرسال مواد ومعلومات تم جمعها من أفراد ومواقع حساسة.

