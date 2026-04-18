كشفت الفنانة والمذيعة منى عبدالغني تفاصيل الوضع الصحي للفنان هاني شاكر بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، وذلك خلال حلقة اليوم السبت من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" وتقدمه مع المذيعة إيمان عز الدين على قناة CBC.

منى عبدالغني تكشف تفاصيل مكالمة جمعتها بزوجة هاني شاكر

ونقلت منى تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع زوجة المطرب الكبير هاني شاكر قبل السفر للخارج، والذي جاء فيها أن الفريق الطبي المصري في القاهرة قام بكل ما يحتاجه الفنان الكبير، خاصة بعد تعرضه لمضاعفات طبية، منها: النزيف، ودخوله للعناية المركزة.

كما نقلت نهلة زوجة هاني شاكر رسالة لجمهوره من خلال الإعلامية منى عبدالغني، قالت فيها: "لا يصح القول إن الأطباء المصريين فشلوا في رحلة العلاج بعد كل ما تم بذله من مجهود كبير وواضح، وإن السفر للخارج كان بغرض استكمال رحلة التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي".



ماذا قالت نقابة الموسيقيين عن الوضع الصحي لـ هاني شاكر؟

كان مصدر من نقابة المهن الموسيقية علق في مطلع أبريل الجاري على ما يتردد حول تدهور الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، ووضعه على أجهزة التنفس بالعناية المركزة في المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج بفرنسا.

وتابع المصدر: "الحالة الصحية للفنان مستقرة تماماً، وما يشاع من وقت لآخر حول تدهور حالته أو تواجده في حالة حرجة بغرفة العناية المركزة في باريس غير حقيقي. وللأسف، لا يراعي من يروج لهذه الشائعات قلق أسرة فنان كبير بحجمه، خاصة أن زوجته سبق وأعلنت استياء الأسرة من تلك الأخبار الكاذبة التي تؤثر أيضاً على محبيه وجمهوره".

