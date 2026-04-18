أفادت جهات مطلعة لوكالة وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيران لم توافق حتى الآن على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب تسنيم، أوضحت المصادر أن هذا الموقف يأتي في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على إيران، إضافة إلى ما وصفته بـ"المطالب المفرطة" التي يطرحها الجانب الأمريكي خلال المحادثات، والتي لا تزال حاضرة في الرسائل المتبادلة بين الطرفين.

وأكدت إيران، بحسب المصادر، أن تراجع الولايات المتحدة عن هذه المطالب يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار المفاوضات، مشددة على أنها لا تسعى للدخول في محادثات "استنزافية غير مجدية"، وأضافت أن هذا الموقف تم نقله إلى المسؤولين الأمريكيين عبر الوسيط الباكستاني.