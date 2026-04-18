إعلان

تسنيم: إيران لم توافق بعد على جولة جديدة من المفاوضات مع أمريكا

كتب : محمد جعفر

04:57 م 18/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت جهات مطلعة لوكالة وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيران لم توافق حتى الآن على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب تسنيم، أوضحت المصادر أن هذا الموقف يأتي في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على إيران، إضافة إلى ما وصفته بـ"المطالب المفرطة" التي يطرحها الجانب الأمريكي خلال المحادثات، والتي لا تزال حاضرة في الرسائل المتبادلة بين الطرفين.

وأكدت إيران، بحسب المصادر، أن تراجع الولايات المتحدة عن هذه المطالب يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار المفاوضات، مشددة على أنها لا تسعى للدخول في محادثات "استنزافية غير مجدية"، وأضافت أن هذا الموقف تم نقله إلى المسؤولين الأمريكيين عبر الوسيط الباكستاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الوسيط الباكستاني الحصار البحري الأمريكي مفاوضات إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

