عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمراجعة المقترح النهائي لمنصة نظام متابعة المشروعات القومية، والتي يجري تفعيلها كمنظومة رقمية داخلية بالوزارة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المشروعات القومية بالقطاع الصحي، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض الشكل النهائي للمنصة، التي صُممت لتكون أداة مركزية لمتابعة جميع مشروعات المستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث تتيح رصدًا دقيقًا لنسب التنفيذ في مختلف المراحل، مع تقارير دورية تدعم متخذي القرار في تقييم الأداء واتخاذ الإجراءات الفورية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آليات استخدام المنصة، لضمان جودة التنفيذ من خلال متابعة مؤشرات الأداء وربطها بمعايير الجودة المعتمدة، إلى جانب تفعيل المتابعة الدورية ورصد أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير وجه بضرورة التكامل بين المنصة والقطاعات المختلفة داخل الوزارة لتعزيز التنسيق وسرعة تداول المعلومات، مع الاستفادة القصوى من إمكانياتها التكنولوجية للالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ مشروعات المستشفيات، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، والمهندس شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس أحمد صبحي، مستشار مساعد الوزير للمشروعات القومية.

اقرأ أيضًا:

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/4/18/2974278