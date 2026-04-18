أفادت وسائل إعلام إيرانية، بعبور نحو 5 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات مضيق هرمز رغم الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية: "تشير تقارير جديدة إلى أن 5 ناقلات نفط خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومرتبطة بإيران تعبر حاليًا هذا الممر المائي الاستراتيجي".

وبحسب بيانات التتبع والتي نقلتها الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، فإن هذه الناقلات، المصنفة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، تواصل عبورها عبر المسارات المحددة من قبل إيران، رغم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأضافت التقارير أن بعض هذه السفن لها سجل طويل في نقل شحنات نفط إيرانية وروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.