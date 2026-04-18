رغم الحصار الأمريكي.. عبور 5 ناقلات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات عبر مضيق هرمز

كتب : وكالات

11:42 ص 18/04/2026

مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بعبور نحو 5 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات مضيق هرمز رغم الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية: "تشير تقارير جديدة إلى أن 5 ناقلات نفط خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومرتبطة بإيران تعبر حاليًا هذا الممر المائي الاستراتيجي".

وبحسب بيانات التتبع والتي نقلتها الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، فإن هذه الناقلات، المصنفة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، تواصل عبورها عبر المسارات المحددة من قبل إيران، رغم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأضافت التقارير أن بعض هذه السفن لها سجل طويل في نقل شحنات نفط إيرانية وروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

مضيق هرمز ناقلات نفط حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: مصر تعمل مع باكستان على خطة سلام دائمة بين أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

رويترز: مصر تعمل مع باكستان على خطة سلام دائمة بين أمريكا وإيران
ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار حال فشل الاتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار حال فشل الاتفاق
عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
"طفلان يلعبان".. سفير أمريكا في إسرائيل يسخر من لقاء ماكرون وستارمر
شئون عربية و دولية

"طفلان يلعبان".. سفير أمريكا في إسرائيل يسخر من لقاء ماكرون وستارمر
جريئة على البحر..أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل مع ابنها آدم تامر حسني - صور
زووم

جريئة على البحر..أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل مع ابنها آدم تامر حسني - صور

