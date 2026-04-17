مصر تؤكد موقفها الثابت الداعي لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

كتب : وكالات

12:19 ص 17/04/2026

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يلتقي سفراء د

عقد السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اجتماعًا مع سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، حيث تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية تجاهها.

واستعرض جهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مؤكدًا موقفها الثابت الداعي إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتعزيز مسارات الحوار والتفاوض، وتضامنها مع الدول العربية في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها واستقرارها.

وشدد على ضرورة عدم تأثير الأزمات الراهنة على القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع الدفع نحو تنفيذ مسار السلام ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

أشار السفير عزمي إلى التداعيات الاقتصادية للتصعيد، لاسيما تأثيره على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

من جانبهم، ثمّن السفراء دور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها لتعزيز التعايش السلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

5484848

القضية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية الشرق الأوسط الأسلحة النووية الرؤية المصرية

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد

