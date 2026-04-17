عقد السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اجتماعًا مع سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، حيث تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية تجاهها.

واستعرض جهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مؤكدًا موقفها الثابت الداعي إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتعزيز مسارات الحوار والتفاوض، وتضامنها مع الدول العربية في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها واستقرارها.

وشدد على ضرورة عدم تأثير الأزمات الراهنة على القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع الدفع نحو تنفيذ مسار السلام ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

أشار السفير عزمي إلى التداعيات الاقتصادية للتصعيد، لاسيما تأثيره على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

من جانبهم، ثمّن السفراء دور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها لتعزيز التعايش السلمي على المستويين الإقليمي والدولي.