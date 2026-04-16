أحبطت عناصر الخدمة السرية الأمريكية محاولة جديدة لتجاوز النطاق الأمني المحيط بالبيت الأبيض صباح الخميس.

وأوضح أنتوني جولييلمي مدير الاتصالات في الخدمة السرية، أن الواقعة سجلت في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حينما أقدم رجل على القفز فوق حاجز إنشائي يقع بالقرب من مبنى الخزانة في الجهة الشمالية الشرقية من البيت الأبيض، في محاولة صريحة لاقتحام البيت الأبيض.

ملابسات محاولة اقتحام البيت الأبيض

وأشار جولييلمي في بيان رسمي قدمه لشبكة "نيوز نيشن"، إلى أن الضباط واجهوا الشخص المعني بالقرب من إحدى بوابات المشاة، حيث انخرط في مشاجرة جسدية عنيفة مع القوات قبل أن يتم تقييده واحتجازه.

وأسفرت المواجهة عن تعرض أحد العملاء لإصابة بجرح قطعي، وخضع العميل والمشتبه به لتقييم طبي جراء إصابات طفيفة، فيما لم تكشف السلطات بعد عن البيانات الشخصية للمحتجز.

سوابق استهداف بوابات البيت الأبيض

وتأتي هذه المشاجرة الأمنية بعد سلسلة حوادث شهدها البيت الأبيض مؤخرا، من بينها واقعة جرت في 11 مارس الماضي، عندما قاد كريستوفر كافانو، البالغ من العمر 35 عاما، شاحنة صغيرة عبر حاجز أمني.

وواجه كافانو اتهامات بالدخول غير القانوني وتدمير الممتلكات، وكان يرتدي قميصا يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعم أثناء استجوابه أنه حضر "لتسليم هدية".

كذلك، رصدت الأجهزة الأمنية حادثة أخرى في أكتوبر الماضي، حيث جرى احتجاز شخص اصطدم بمركبته في إحدى بوابات التأمين بالجهة الشمالية الشرقية للبيت الأبيض، وألقى ضباط الخدمة السرية القبض عليه بشكل فوري.