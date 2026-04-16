أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المشهد بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بتعقيد شديد، مشيرًا إلى أن الحقيقة غالبًا ما تكون أول ضحايا الحروب.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، أن قنوات التفاوض لم تنقطع، بل استمرت من خلال وسيط باكستاني، لافتًا إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تعكس وجود ملفات حساسة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى تحول ملحوظ في الموقف الأمريكي، حيث تراجعت واشنطن عن قائمة شروطها الـ15 التي كانت تشمل البرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة.

وتابع أن هناك تباينًا داخل الإدارة الأمريكية، حيث يتمسك ترامب بسياسة "صفر تخصيب"، بينما طرح فانس مقترحًا بتجميد التخصيب لمدة 20 عامًا، في حين عرضت إيران مدة أقل تصل إلى 5 سنوات.

وشدد الدكتور محمد كمال على أن مضيق هرمز قد لا يمثل أزمة دائمة، متوقعًا عودة الملاحة إلى طبيعتها مع التهدئة، لكنه أكد أن قدرة إيران على تعطيله تمثل سلاحًا جغرافيًا مؤثرًا.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الانقسام داخل الكونجرس والرأي العام الأمريكي يفرض ضغوطًا على الإدارة لإيجاد تسوية تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

