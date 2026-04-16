ترامب: محادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد اليوم الخميس

كتب : مصراوي

05:35 ص 16/04/2026 تعديل في 06:04 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، أن هناك محادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد اليوم الخميس.

وأضاف ترامب عبر "ثروت سوشال": "مر وقت طويل حوالي 34 عاما منذ أن تحدث زعيمان من لبنان وإسرائيل معا وسيحدث ذلك غدا".

كان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أنه ليس ذلك جزءا من المفاوضات مع إيران.

قال المسؤول الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية كجزء من اتفاق بين إسرائيل ولبنان.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إسرائيل لم توافق رسمياً على هدنة مع لبنان حتى الآن.

وأشار المسؤولان الأمريكيان، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين أحرزوا تقدماً في المحادثات التي جرت بشأن اتفاق إطاري محتمل لإنهاء الحرب.

وبحسب "أكسيوس" يعمل الطرفان الأمريكي والإيراني، بمساعدة وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، على تضييق الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.

وذكر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على جهود الوساطة إنه من المرجح عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في الأيام المقبلة قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.

