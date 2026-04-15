وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من الأزمات الإقليمية في واشنطن

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأربعاء، في جلسة الإحاطة التي ادارتها "آنا بيردي" المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي"، حول التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

تداعيات التصعيد العسكرى

واستعرض عبد العاطي، خلال الجلسة تداعيات التصعيد العسكرى فى الإقليم على الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، بالتوازي مع اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموازنات العامة للدول.

صلابة الاقتصاد المصري

واكد وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من التحديات الراهنة، مما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

كما استعرض عبد العاطي، الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، وذلك في إطار نهج استباقي ووقائي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي.