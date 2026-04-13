ألمانيا تعليقًا علي محادثات باكستان: النتيجة كانت متوقعة ومسار السلام "لا يزال بعيدًا"

كتب : مصطفى الشاعر

03:47 م 13/04/2026

فريدريش ميرتس

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن عدم مفاجأته بقرار تعليق المحادثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن سقف توقعاته كان "منخفضا" منذ البداية تجاه نتائج هذا اللقاء.

غياب التحضير الجيد وطول أمد الصراع

أوضح ميرتس، في تصريحات أدلى بها من برلين، اليوم الإثنين، أنه لم يلمس مؤشرات على وجود تحضير جيد لتلك المحادثات، مؤكدا أن الحل الدبلوماسي "لن يكون عملية سريعة".

وحذّر المستشار الألماني، من أن الآثار الاقتصادية والتبعات السياسية لهذه الحرب ستظل ملموسة لفترة طويلة، حتى بعد وضع أوزارها، واصفا مسار السلام بأنه "لا يزال بعيد المنال"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

الدبلوماسية كمسار وحيد

من جانبه، أكد المتحدث باسم المستشارية الألمانية، أن "الحل الدبلوماسي" يظل المسار الوحيد لإنهاء التصعيد الحالي، مشددا على وجود مصلحة جوهرية لألمانيا في نجاح الجهود السياسية، حيث جاءت هذه التصريحات لتعزز الموقف الألماني الداعي لضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

موقف ألمانيا من تهديدات ترامب بحصار هرمز

فيما يخص تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حصار عسكري في مضيق هرمز، قلل المتحدث الألماني من شأن التهديد الشامل، واصفا إياه بأنه "خطوة لزيادة الضغوط السياسية".

واستشهد المتحدث، ببيانات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي أشارت إلى أن الحصار سيستهدف الموانئ الإيرانية تحديدا ولن يشمل المضيق بأكمله، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية.

وتتبنى ألمانيا نبرة "واقعية شديدة الحذر"، مؤكدة أن الطريق نحو استقرار الشرق الأوسط يمر عبر تحضيرات دبلوماسية أكثر عمقا، بعيدا عن الحلول السريعة التي أثبتت جولة إسلام آباد عدم جدواها في ظل تعقيدات المشهد الراهن.

بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم
راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
جدل بعد صورة ترامب بـ"هيئة المسيح".. تصعيد جديد في خلافه مع البابا ليو
دخول الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران حيز التنفيذ
بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يكشف موعد إحالة قانون الأحوال الشخصية

