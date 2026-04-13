قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده تعارض الحصار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن الجهود تتركز على محاولة إعادة فتح مضيق هرمز نظراً للتداعيات الوخيمة على الاقتصاد البريطاني والعالمي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده لن تنجر إلى هذه الحرب، وستبقى حريصة على خفض التصعيد والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني الهجوم الإيراني على دول الخليج ومنشآتها، مؤكداً أنه أمر غير مقبول.

دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران، والدفع بها إلى الأمام بدلاً من السماح بتصعيد الوضع.

ستارمر: يجب التركيز على ما يحصل في الضفة الغربية

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يجب التركيز على ما يحصل في الضفة الغربية، لأنه مصدر قلق كبير.

ستارمر: لا نستورد كميات كبيرة من موارد الطاقة

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لا تستورد كميات كبيرة من موارد الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنها جزء من السوق الدولية.

ستارمر: إيران تحاول خنق مضيق هرمز

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن إيران تحاول خنق مضيق هرمز، معتبراً أن هذا إجراء خاطئ، ومشدداً على أن بلاده لن تشارك في أي مقترح لإغلاقه أو محاصرته.