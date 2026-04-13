إعلان

رئيس الوزراء البريطاني: نعارض حصار ترامب للموانئ الإيرانية

كتب : وكالات

06:03 م 13/04/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده تعارض الحصار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن الجهود تتركز على محاولة إعادة فتح مضيق هرمز نظراً للتداعيات الوخيمة على الاقتصاد البريطاني والعالمي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده لن تنجر إلى هذه الحرب، وستبقى حريصة على خفض التصعيد والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز.
وأدان رئيس الوزراء البريطاني الهجوم الإيراني على دول الخليج ومنشآتها، مؤكداً أنه أمر غير مقبول.

دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران، والدفع بها إلى الأمام بدلاً من السماح بتصعيد الوضع.
ستارمر: يجب التركيز على ما يحصل في الضفة الغربية
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يجب التركيز على ما يحصل في الضفة الغربية، لأنه مصدر قلق كبير.

ستارمر: لا نستورد كميات كبيرة من موارد الطاقة

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لا تستورد كميات كبيرة من موارد الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنها جزء من السوق الدولية.

ستارمر: إيران تحاول خنق مضيق هرمز

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن إيران تحاول خنق مضيق هرمز، معتبراً أن هذا إجراء خاطئ، ومشدداً على أن بلاده لن تشارك في أي مقترح لإغلاقه أو محاصرته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر بريطانيا دونالد ترامب مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
زووم

رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
اقتصاد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
ترامب يعلق على نشره صورة له بهيئة يسوع.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على نشره صورة له بهيئة يسوع.. ماذا قال؟
"البابا مخطئ".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ويرفض الاعتذار
شئون عربية و دولية

"البابا مخطئ".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ويرفض الاعتذار
أجواء احتفالية مُبهرة في حدائق كنائس أسيوط خلال شم النسيم (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

أجواء احتفالية مُبهرة في حدائق كنائس أسيوط خلال شم النسيم (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو