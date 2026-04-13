هيئة بحرية بريطانية: أُبلغنا بفرض قيود على الوصول إلى الموانئ الإيرانية

كتب : محمد جعفر

05:59 م 13/04/2026

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، أنها تلقت إخطارًا ببدء فرض قيود اعتبارًا من الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، وهو ما سينعكس على إمكانية الوصول إلى الموانئ والمناطق الساحلية في إيران، بما يشمل المواقع الواقعة على امتداد الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه القيود تُطبق بشكل عام ودون استثناء على جميع السفن، بغض النظر عن أعلامها، طالما كانت تتعامل مع الموانئ أو محطات النفط أو المنشآت الساحلية الإيرانية.

الحصار البحري يدخل حيز التنفيذ

في السياق ذاته، دخل الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها حيز التنفيذ، عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (14:00 بتوقيت غرينيتش).
وكان دونالد ترامب قد حدد هذا التوقيت كموعد نهائي لبدء تنفيذ الحصار، ضمن خطوات تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على طهران.
كما أكد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستباشر فرض هذا الحصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، اعتبارًا من 13 أبريل، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار التصعيد بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

