إعلان

ترامب: هناك دول ستشارك في الحصار البحري على إيران

كتب : عبدالله محمود

07:02 م 13/04/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 34 سفينة عبرت أمس من مضيق هرمز، لافتاً إلى أنه العدد الأكبر منذ بدء ما وصفه بـ"الإغلاق الأحمق".
وأضاف ترامب، خلال كلمته في واشنطن اليوم الاثنين، أن نائبه جي دي فانس قام بعمل متميز في المفاوضات مع إيران في باكستان.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أنهم لم يوافقوا على هذا البند خلال المفاوضات، قائلاً: "لا يمكن أن نسمح لبلد أن يقوم بابتزاز العالم".
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستستعيد "الغبار النووي" بطريقة أو بأخرى من داخل إيران.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلقت اتصالاً من إيران، وأنها تريد إبرام اتفاق بشدة.
وأكد ترامب أن بلاده لا تستخدم مضيق هرمز ولا تحتاج إليه، وأنها تمتلك نفطاً وغازاً فائضاً عن حاجتها.
وأضاف أن هناك الكثير من الناقلات والسفن تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط.
كما أكد الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته أن هناك دولاً أخبرته أنها ستشارك مع الولايات المتحدة في الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حصار إيران حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

زووم

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

