إعلان

البيت الأبيض: البحرية الأمريكية لديها موارد كافية لدعم الحصار

كتب : عبدالله محمود

06:32 م 13/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن البحرية الأمريكية لديها موارد كافية لدعم الحصار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.

وأكدت كارولين ليفيت في تصريحات لوول ستريت جورنال اليوم الأثنين، أن البحرية الأمريكية هي الأقوى في العالم، ولديها موارد كافية لدعم الحصار.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يستغل قوة البحرية الأمريكية لتأمين مضيق هرمز، وإنهاء ابتزاز إيران.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الهدف من هذا الحصار هو توجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي.

وبحسب بيان نشره ترامب على منصة تروث سوشيال، دخل الحصار البحري الذي أعلنته أمريكا حيز التنفيذ، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (14:00 بتوقيت جرينتش).

ترامب: دمرنا 158 سفينة إيرانية

وفي تدوينة له على منصة إكس، قال ترامب، إن البحرية التابعة لإيران "أصبحت في قاع البحر" بعد تدمير 158 سفينة، مؤكداً أن ما لم يتم استهدافه هو عدد محدود من الزوارق السريعة التي لا تُعد تهديدًا كبيرًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أي من هذه الزوارق إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، سيتم التعامل معها فورًا وتدميرها، باستخدام نفس أساليب الاستهداف السريعة والحاسمة المستخدمة ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حصار إيران حرب إيران إيران وأمريكا البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
نصائح طبية

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
اقتصاد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
أجواء احتفالية مُبهرة في حدائق كنائس أسيوط خلال شم النسيم (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

أجواء احتفالية مُبهرة في حدائق كنائس أسيوط خلال شم النسيم (فيديو وصور)
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
أخبار مصر

حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
"البابا مخطئ".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ويرفض الاعتذار
شئون عربية و دولية

"البابا مخطئ".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ويرفض الاعتذار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو