قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن البحرية الأمريكية لديها موارد كافية لدعم الحصار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.

وأكدت كارولين ليفيت في تصريحات لوول ستريت جورنال اليوم الأثنين، أن البحرية الأمريكية هي الأقوى في العالم، ولديها موارد كافية لدعم الحصار.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يستغل قوة البحرية الأمريكية لتأمين مضيق هرمز، وإنهاء ابتزاز إيران.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الهدف من هذا الحصار هو توجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي.

وبحسب بيان نشره ترامب على منصة تروث سوشيال، دخل الحصار البحري الذي أعلنته أمريكا حيز التنفيذ، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (14:00 بتوقيت جرينتش).

ترامب: دمرنا 158 سفينة إيرانية

وفي تدوينة له على منصة إكس، قال ترامب، إن البحرية التابعة لإيران "أصبحت في قاع البحر" بعد تدمير 158 سفينة، مؤكداً أن ما لم يتم استهدافه هو عدد محدود من الزوارق السريعة التي لا تُعد تهديدًا كبيرًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أي من هذه الزوارق إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، سيتم التعامل معها فورًا وتدميرها، باستخدام نفس أساليب الاستهداف السريعة والحاسمة المستخدمة ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر.