"كان بيلعب مع صحابه".. غرق طفل داخل ترعة بالمنيا في شم النسيم

كتب : جمال محمد

07:22 م 13/04/2026

واقعة غرق- أرشيفية

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، غرقًا داخل إحدى ترع مركز المنيا، أثناء لهوه مع أصدقائه احتفالًا بشم النسيم.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق طفل داخل ترعة البحر اليوسفي بقرية طوخ الخيل، ومحاولة الأهالي انتشاله.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

انتقلت قوات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال الطفل، وتبين أنه يُدعى "ص.ج" ويبلغ من العمر 7 سنوات، حيث كان يلهو مع أصدقائه على حافة الترعة قبل أن تنزلق قدماه داخل المياه.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

