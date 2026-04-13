علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نشره صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، ظهر فيها بهيئة السيد المسيح وهو يضع يده على ممسوس لشفائه.

وقال ترامب، خلال كلمته في واشنطن اليوم الاثنين، إنه اعتقد أن الصورة تظهره في هيئة طبيب، ولها علاقة بالصليب الأحمر، كعامل في الصليب الأحمر، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المفترض أن الصورة تظهره كطبيب يجعل الناس في حال أفضل.

وفي وقت سابق، صرح ترامب، للصحفيين مساء الأحد، بأنه "ليس من معجبي البابا ليو"، وذلك تزامنا مع استعداد البابا لبدء جولة أفريقية تشمل 4 دول.

وقال ترامب، إنه لا يحب بابا يرى أنه من المقبول امتلاك سلاح نووي، متهما البابا بـ"التهاون مع دولة تريد تفجير العامل" على حد وصفه.