إعلان

ترامب يعلق على نشره صورة له بهيئة يسوع.. ماذا قال؟

كتب : عبدالله محمود

07:20 م 13/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نشره صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، ظهر فيها بهيئة السيد المسيح وهو يضع يده على ممسوس لشفائه.

وقال ترامب، خلال كلمته في واشنطن اليوم الاثنين، إنه اعتقد أن الصورة تظهره في هيئة طبيب، ولها علاقة بالصليب الأحمر، كعامل في الصليب الأحمر، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المفترض أن الصورة تظهره كطبيب يجعل الناس في حال أفضل.

وفي وقت سابق، صرح ترامب، للصحفيين مساء الأحد، بأنه "ليس من معجبي البابا ليو"، وذلك تزامنا مع استعداد البابا لبدء جولة أفريقية تشمل 4 دول.

وقال ترامب، إنه لا يحب بابا يرى أنه من المقبول امتلاك سلاح نووي، متهما البابا بـ"التهاون مع دولة تريد تفجير العامل" على حد وصفه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حصار إيران حرب إيران إيران وأمريكا البيت الأبيض دونالد ترامب كوبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

