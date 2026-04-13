أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في تصريح له من قصر بعبدا الرئاسي، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل.

وقال تاياني "من المهم جدًّا أن تُثمر اللقاءات التي تبدأ غدًا في واشنطن وقفًا لإطلاق النار وإيطاليا مستعدة لاستضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصّل إلى حالة استقرار"، مشيرًا إلى أن هدف ايطاليا بناء السلام والوصول إلى اتفاق بين اسرائيل ولبنان والحوار بينهما أمر ايجابي جداً.

وأضاف "توافقت مع الرئيس عون على نقاط عديدة ونأمل أن تتوقف معاناة المدنيين في لبنان في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً "نريد دعم الشعب اللبناني والنازحين وسنفعل ذلك قريباً"، وتابع تاياني: "ندعم المؤسسات اللبنانية، بدءاً من رئاسة الجمهورية، ونعمل من أجل تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال البعثة الثنائية الإيطالية العسكرية".

وقال إن إيطاليا تدين اعتداءات حزب الله على إسرائيل، لأن ذلك لا يؤدي الى إحلال الاستقرار في الجنوب، لدينا ثقة كبيرة بالقوى المسلحة اللبنانية، ونحن نعمل على دعم الجيش اللبناني، لضمان الاستقرار في لبنان، وهو البلد الشقيق لإيطاليا، وسلامة أراضيه.

وأضاف: "عندما أتكلم عن حزب الله، فأنا أميز بين حزب الله العسكري، والمجتمع الشيعي في لبنان. وقد دعيت اليوم في خلال لقائي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى إن توقف إسرائيل اعتداءاتها في لبنان ضد المدنيين، من أجل تأمين سلامتهم وامنهم، وكذلك إلى وقف اعتداءاتها ضد الجنود الإيطاليين ضمن قوات اليونيفيل، وسأتكلم أيضا مع السلطات الإيرانية من أجل الايعاز لحزب الله بعدم إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل".

كان عون قد أطلق مبادرة لوضع حدّ للتصعيد الاسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان، في التاسع من مارس/آذار الماضي ترتكز على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق اليوم الخميس على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".