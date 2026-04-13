حسم مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية، حول نية النادي الأهلي في منع لاعبيه من الانضمام لمنتخب مصر قبل انطلاق الأجندة الدولية.

وجاءت هذه الأنباء على خلفية أزمة النادي الأهلي الأخيرة مع اتحادة الكرة المصري، والتي نشبت على غرار أزمة مباراة سيراميكا بالدوري.

حقيقة منع الأهلي لاعبيه من الانضمام لمنتخب مصر

أكد مصدر في تصريحاته لمصراوي، أن هذه الأنباء لم يتم التطرق إليها من الأساس، والنادي يفصل بين خصومته مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر.

وأضاف المصدر: "الأهلي لن يتطرف لمثل هذه الأمور سواء في المعسكر المقبل أو ما يليه، إلا في حال وجود ارتباطات للفريق تستدعي عدم ذهابهم".

واختتم المصدر: "سيتم ارسال لاعبي الأهلي لمنتخب مصر بمجرد الاستقرار على موعد بدء المعسكر بشكل طبيعي".

قرار حاسم.. أول تحرك من الأهلي للرد على اتحاد الكرة وتوجيه الشكر للثنائي

"عرضان بـ 3 أضعاف الأهلي".. أحمد الطيب يثير الجدل: إمام عاشور خلاص



