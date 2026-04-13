مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

جميع المباريات

مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

كتب : مصراوي

05:33 م 13/04/2026

الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية، حول نية النادي الأهلي في منع لاعبيه من الانضمام لمنتخب مصر قبل انطلاق الأجندة الدولية.

وجاءت هذه الأنباء على خلفية أزمة النادي الأهلي الأخيرة مع اتحادة الكرة المصري، والتي نشبت على غرار أزمة مباراة سيراميكا بالدوري.. لمطالعة تفاصيل إضغط هنا

حقيقة منع الأهلي لاعبيه من الانضمام لمنتخب مصر

أكد مصدر في تصريحاته لمصراوي، أن هذه الأنباء لم يتم التطرق إليها من الأساس، والنادي يفصل بين خصومته مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر.

وأضاف المصدر: "الأهلي لن يتطرف لمثل هذه الأمور سواء في المعسكر المقبل أو ما يليه، إلا في حال وجود ارتباطات للفريق تستدعي عدم ذهابهم".

واختتم المصدر: "سيتم ارسال لاعبي الأهلي لمنتخب مصر بمجرد الاستقرار على موعد بدء المعسكر بشكل طبيعي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي منتخب مصر كأس العالم

أخبار

المزيد

إعلان

