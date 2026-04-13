"ملوحة صعيدي على أصولها".. شم النسيم في أسيوط بطقوس فرعونية ولمة أسرية

شهدت حدائق الكنائس بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، أجواءً مفعمة بالبهجة والفرح، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، حيث توافدت الأسر منذ الساعات الأولى من الصباح لقضاء أوقات ممتعة وسط الطبيعة.

الأطفال عنوان السعادة في الحدائق

امتلأت الحدائق بالأطفال الذين استمتعوا بالألعاب المختلفة، وسط أجواء مليئة بالضحك والفرح، فيما حرصت الأسر على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، وممارسة الطقوس التقليدية مثل تلوين البيض وتناول الأطعمة المملحة.

تنظيم جيد وأجواء آمنة

أكد عدد من المواطنين أن شم النسيم يمثل فرصة للتجمع الأسري ونشر البهجة، مشيدين بحسن التنظيم وهدوء الأجواء داخل الحدائق، ما ساهم في شعور الجميع بالأمان والراحة أثناء الاحتفال.

شم النسيم يجمع المصريين

قال صموئيل باقي صدقة إن شم النسيم من المناسبات التي تجمع المصريين على اختلاف طوائفهم، حيث يحرص الجميع على الاحتفال به سنويًا باعتباره رمزًا للفرح وبداية الربيع، لافتًا إلى تزامن الاحتفالات هذا العام مع ثاني أيام عيد القيامة المجيد.

احتفالات داخل حديقة الكنيسة الإنجيلية

وأضاف جوزيف ناجي أن الأسر اعتادت الاحتفال داخل حديقة الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، في أجواء تسودها البهجة، خاصة بين الأطفال الذين يستمتعون باللعب والأنشطة المختلفة.

طقوس أسرية وعادات متوارثة

وأشار إلى أن الأطفال يستمتعون باللعب، بينما تجتمع الأسر والأصدقاء لتناول الإفطار المكون من الجبنة القديمة والفطير والبيض الملون، في مشهد يعكس روح الألفة ووحدة النسيج الوطني.

شم النسيم رمز للحياة والتجدد

أوضح شادي نشأت أن شم النسيم لا يرتبط فقط بالنزهة، بل يحمل ذكريات الطفولة ويعبر عن الفرح والحياة والتجدد، خاصة مع جذوره الفرعونية المرتبطة ببداية الربيع.

أجيال تحافظ على العادات

أكد أن الأسر ما زالت تحافظ على العادات المتوارثة، حيث يجتمع الأصدقاء والأطفال في هذا اليوم، الذي يُعد من أكثر الأيام بهجة لما يحمله من أجواء طبيعية وعائلية دافئة.

فرص للّقاء ولمّ الشمل

قال رامز مختار إن حدائق الكنائس توفر فرصة حقيقية لتجمع الأسر والأطفال، حيث يحرص الجميع على إدخال البهجة من خلال الألعاب والمسابقات ولقاء الأصدقاء.

طقوس ختام اليوم

وأضاف أن اليوم يبدأ بالفطير والعسل والبيض، ويُختتم بالغداء المميز من الملوحة والأسماك المملحة التي تشتهر بها أسيوط، في تقليد سنوي يعكس روح المشاركة والفرح.