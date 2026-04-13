الجيش اللبناني ينعي عنصرا استشهد في غارة إسرائيلية



وكالات

نعت قيادة الجيش اللبناني أحد عناصرها استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء غارة إسرائيلية.

قالت قيادة الجيش في بيان: "ننعي المعاون الأول عباس حسن قاسم الذي استشهد الأحد بتاريخ 12 أبريل جراء استهداف إسرائيلي معاد بتاريخ 8 أبريل في بلدة شمسطار – بعلبك".

وبينت قيادة الجيش، أن الشهيد من مواليد 10/8/198 شمسطار - بعلبك - حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وهو متأهل وله 3 أولاد.

يذكر أنه بتاريخ 8 أبريل شنت إسرائيل سلسلة غارات على لبنان، مستهدفة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، مما أدى لسقوط المئات من القتلى وآلاف الجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أنجز "ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الغارات نفذت بشكل متزامن لمدة عشر دقائق، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب الجيش هذه الضربة هي الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية زئير الأسد.