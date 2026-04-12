أكد يحيئيل ليتر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، أن المواجهة العسكرية الراهنة لن تضع أوزارها قبل تحقيق انفصال كامل ونهائي بين طهران وفصائلها المسلحة في الإقليم، معتبرا أن هذا المطلب يمثل جوهر أهداف حرب إيران.

موقف تل أبيب من مفاوضات إيران وأمريكا

أوضح ليتر، في مقابلة على قناة "سي بي إس نيوز"، أن هناك مهلة زمنية إضافية تمتد لأسبوع واحد لإجراء مباحثات سلام مرتقبة بين إيران وأمريكا.

ورغم إبداء السفير الإسرائيلي شكوكه في قدرة هذه الحوارات على تحقيق اختراق حقيقي، إلا أنه شدد على أهمية منح الدبلوماسية فرصة أخيرة، في وقت يراقب فيه العالم مآلات التوتر المستمر.

في أثناء ذلك، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية ضد حزب الله اللبناني، حيث شهد يوم الأربعاء الماضي تصعيدا ميدانيا واسعا هدد بتقويض التهدئة الهشة القائمة بين واشنطن وطهران.

ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت تلك الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 357 شخصا وإصابة 1200 آخرين، في حين ادعى ليتر أن الاستهدافات طالت مراكز إدارة العمليات التابعة للحزب في إطار تداعيات حرب إيران.

التنسيق العسكري في ظل أزمة إيران وأمريكا

وفيما يخص التفاهمات مع البيت الأبيض، أشار ليتر إلى وجود توافق استراتيجي تام مع التوجهات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الخليج.

ورغم تلميحات نائب الرئيس جيه دي فانس بشأن قبول إسرائيل بمراجعة وتيرة عملياتها الميدانية، رفض السفير الإسرائيلي الخوض في التفاصيل التقنية، مؤكدا أن المسائل التشغيلية لا تُناقش علنا عبر وسائل الإعلام، ومشددا على وحدة الموقف بين تل أبيب وواشنطن تجاه ملف حرب إيران وأمريكا.

وكشف ليتر عن كواليس حراك دبلوماسي جرى يوم الجمعة الماضي، وصفه بالمثمر، حيث ضم السفير اللبناني في واشنطن والسفير الأمريكي لدى بيروت، بهدف استكشاف سبل وقف القتال في الساحة اللبنانية.

