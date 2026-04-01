قلق في إسرائيل من احتمال إعلان ترامب نجاح المفاوضات مع إيران

كتب : محمد جعفر

10:02 م 01/04/2026 تعديل في 10:07 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بوجود مخاوف داخل إسرائيل من احتمال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ نجاح المفاوضات مع إيران ووقف الحرب، على أساس اعتبار أن هدفها المتمثل في تغيير النظام في طهران قد تحقق.

إسرائيل: خلافات داخل القيادة الإيرانية

في المقابل، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران "لا تسير في اتجاه إيجابي"، مشيراً إلى بروز خلاف داخل القيادة الإيرانية حول طبيعة التعامل مع المقترح الأمريكي؛ إذ يرى فريق ضرورة الرد بإيجابية، بينما يفضل آخرون مواصلة القتال.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل نسقتا سوياً حزمة من الإجراءات "الكبيرة"، من المتوقع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أخبار مصر

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران
شئون عربية و دولية

"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

قريبًا.. طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق