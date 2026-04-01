أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بوجود مخاوف داخل إسرائيل من احتمال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ نجاح المفاوضات مع إيران ووقف الحرب، على أساس اعتبار أن هدفها المتمثل في تغيير النظام في طهران قد تحقق.

إسرائيل: خلافات داخل القيادة الإيرانية

في المقابل، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران "لا تسير في اتجاه إيجابي"، مشيراً إلى بروز خلاف داخل القيادة الإيرانية حول طبيعة التعامل مع المقترح الأمريكي؛ إذ يرى فريق ضرورة الرد بإيجابية، بينما يفضل آخرون مواصلة القتال.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل نسقتا سوياً حزمة من الإجراءات "الكبيرة"، من المتوقع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.