إعلان

بعد الوادي الجديد.. محافظة جديدة تقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

كتب : علي عبد المنعم

10:44 م 01/04/2026 تعديل في 11:17 م

المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة غداً الخميس 2 أبريل 2026، بجميع المدارس (الحكومية، الخاصة، والمعاهد الأزهرية) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتقلبات حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ موجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة التي استمرت على مدار اليوم، مما دفع الأجهزة التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ.

ومن جانبه، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق الخدمية، مع الدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الطقس غير المستقر.

وتستمر أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار وفتح مسارات التصريف لضمان السيولة المرورية، وسط متابعة ميدانية لحظية من خلال "الخط الساخن 114" بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

