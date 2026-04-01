قرر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة غداً الخميس 2 أبريل 2026، بجميع المدارس (الحكومية، الخاصة، والمعاهد الأزهرية) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتقلبات حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ موجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة التي استمرت على مدار اليوم، مما دفع الأجهزة التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ.

ومن جانبه، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق الخدمية، مع الدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الطقس غير المستقر.

وتستمر أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار وفتح مسارات التصريف لضمان السيولة المرورية، وسط متابعة ميدانية لحظية من خلال "الخط الساخن 114" بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة.