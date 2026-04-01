إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عشرات المنشآت العسكرية في طهران

كتب : وكالات

10:38 م 01/04/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو شن غارات استهدفت عشرات المنشآت العسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

جيش الاحتلال يستهدف عشرات البنى التحتية في طهران

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نشره عبر منصة تليجرام: "خلال الليل، أتم سلاح الجو الإسرائيلي، استنادا إلى معلومات استخباراتية، موجة واسعة من الغارات استهدفت عشرات مواقع البنية التحتية العسكرية التابعة للنظام الإيراني في وسط طهران".

وأضاف البيان: "أضعف الجيش الإسرائيلي قدرات الصناعات الإنتاجية للنظام بشكل أكبر، حيث استهدف قرابة 15 موقعا لتصنيع الأسلحة، بما في ذلك مجمع مركزي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية".

استهداف مصانع لإنتاج الصواريخ ضد الطائرات

وزعم الجيش الإسرائيلي إلى أن مجمع وزارة الدفاع كان يضم منشآت لإنتاج صواريخ مخصصة للاستخدام ضد الطائرات، وأخرى للطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن الهجمات استهدفت أيضا أنظمة دفاع جوي، ومنصات إطلاق، ومنشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ.

واختتم جيش الاحتلال بيانه بالقول إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، خلال اليومين الماضيين فقط، غارات على نحو 400 هدف تابع لـ "النظام الإيراني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي طهران قصف طهران المنشآت العسكرية الإيرانية سلاح الجو الإسرائيلي إيران وأمريكا الحرب على إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق