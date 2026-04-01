قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة بجميع المدارس بنطاق المحافظة غداً الخميس، الموافق 2 أبريل 2026، وذلك بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والبيئة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة على مختلف مراكز المحافظة.

جاء القرار عقب موجة الطقس السيئ التي تشهدها مطروح منذ صباح اليوم، والتي تسببت في تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية؛ حيث يهدف قرار التعطيل إلى الحفاظ على سلامة الطلاب، ومنح الفرصة الكاملة لفرق الطوارئ لكسح مياه الأمطار وإصلاح أعطال شبكات الكهرباء المتضررة من سرعة الرياح.

وأكد محافظ مطروح استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الخدمية، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني للتعامل الفوري مع تداعيات عدم استقرار الطقس، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين بكافة أرجاء المحافظة.