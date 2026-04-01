إصابة مستشار المرشد الإيراني في قصف أمريكي إسرائيلي على طهران

كتب : مصطفى الشاعر

11:14 م 01/04/2026

الدكتور كمال خرازي

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بإصابة الدكتور كمال خرازي، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني، جراء هجوم وصفته بـ "الأمريكي الصهيوني" استهدف العاصمة طهران.

استهداف مباشر لمنزل مستشار المرشد

وقالت الوكالة في تقريرها: "خلال قصف العدو الأمريكي الصهيوني للمنازل السكنية في طهران اليوم، أُصيب الدكتور كمال خرازي"، دون أن تورد تفاصيل محددة حول خطورة إصابته.

صمت دولي وتدقيق في الأنباء

من جانبها، لم تتحقق شبكة "سي إن إن" بشكل مستقل من هذه المزاعم، كما لم يصدر أي تعليق علني رسمي من المسؤولين الأمريكيين أو الإسرائيليين بشأن هذا التقرير حتى اللحظة.

خلفية اللقاء الأخير: "لا مكان للدبلوماسية"

يُذكر أن مراسل الشبكة الأمريكية، فريدريك بليتجن، كان قد أجرى مقابلة حصرية مع خرازي في طهران في وقت سابق من شهر مارس الماضي، بموافقة الحكومة الإيرانية.

وخلال تلك المقابلة، أعرب خرازي، عن قناعته بقدرة إيران على الصمود في النزاع لفترة طويلة، مشددا بصراحة على أنه "لا يرى مجالا للدبلوماسية" في ظل الظروف الراهنة.

تهديدات إيرانية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، الثلاثاء، تهديدات من طهران باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية في حال استمرار عمليات اغتيال قادتها.

يأتي هذا التصعيد ليزيد من تعقيد المشهد الميداني، حيث تضع إيران "الشركات التقنية" ضمن دائرة بنك أهدافها ردا على الضربات الأخيرة.

