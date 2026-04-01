أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بحث الرئيسان خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتصال تناول آخر "التطورات في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إضافة إلى آثارها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

كما بحث الجانبان "العدوان الإيراني المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي"، وفقا للوكالة.