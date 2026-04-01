اتصال هاتفي بين بن زايد وترامب لبحث الأوضاع في المنطقة.. ماذا تضمن؟

كتب : وكالات

11:22 م 01/04/2026

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بحث الرئيسان خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتصال تناول آخر "التطورات في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إضافة إلى آثارها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

كما بحث الجانبان "العدوان الإيراني المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي"، وفقا للوكالة.

محمد بن زايد دونالد ترامب الإمارات وأمريكا إيران وأمريكا الهجمات على الخليج

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

