وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية لبحث قضايا المنطقة

كتب : مصراوي

10:39 م 01/04/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

أ ش أ

توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو؛ في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الروسية؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، مما يعكس رغبة الجانبين في ضبط إيقاع التحركات الدولية، وسط توقعات بأن تسفر المباحثات عن توافقات جوهرية تعزز من فرص الاستقرار وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الراهنة.

بدر عبدالعاطي العلاقات المصرية الروسية وزير الخارجية مصر روسيا

