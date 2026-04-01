كشف مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، عن وجود مناقشات حول صفقة محتملة لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، تتضمن إعلان "وقف إطلاق النار" مقابل إعادة إيران فتح "مضيق هرمز" أمام الملاحة الدولية.

اتصال ترامب والأمير محمد بن سلمان

أوضح المسؤولون، أن الرئيس دونالد ترامب، بحث آفاق هذه التهدئة في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحركات إقليمية ودولية تقودها "الصين وباكستان" لطرح مبادرة سلام شاملة.

شروط بزشكيان

وفي مقابل ادعاءات ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، بأن طهران هي من طلبت الهدنة، أشارت التقارير إلى أن حديثه قد يُشير إلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أبدى استعداد بلاده لإنهاء الحرب بشرط "توقف الهجمات الأمريكية" وحصول طهران على ضمانات كافية تمنع تجدد الصراع.

ووصف ترامب، بزشكيان بأنه "أكثر ذكاءً وأقل راديكالية" من أسلافه، لكنه شدد في الوقت ذاته على استمرار العمليات العسكرية "حتى يعود الممر الملاحي حرا وآمنا".

وفي سياق متصل، كشف دونالد ترامب، في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستُنهي حربها على إيران "في وقت قريب جدا"، ملّوحا بإمكانية العودة لتنفيذ "ضربات خاطفة" عند الحاجة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.