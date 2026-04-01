ترامب يهدد بوقف إمدادات السلاح لأوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن مضيق هرمز

كتب : وكالات

08:32 م 01/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، في محاولة للضغط على الحلفاء الأوروبيين للانضمام إلى جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات.

وكان ترامب قد طالب الشهر الماضي، بأن تساهم بحريات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إعادة فتح هذا الممر البحري الضيق. لكن العواصم الأوروبية رفضت الطلب، معتبرة أن ذلك غير ممكن في ظل استمرار النزاع، كما أشارت عدة دول إلى أن الوضع "ليس حربنا".

وردًا على ذلك، هدد ترامب بوقف الإمدادات الموجهة إلى برنامج مشتريات الأسلحة التابع للناتو لصالح أوكرانيا.

ويُعد هذا التهديد بوقف تسليم الأسلحة محاولة لتشكيل ما وصفه ترامب بـ"تحالف الراغبين" لتنفيذ عملية في مضيق هرمز.

فيديو قد يعجبك



وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق