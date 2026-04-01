هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، في محاولة للضغط على الحلفاء الأوروبيين للانضمام إلى جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات.

وكان ترامب قد طالب الشهر الماضي، بأن تساهم بحريات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إعادة فتح هذا الممر البحري الضيق. لكن العواصم الأوروبية رفضت الطلب، معتبرة أن ذلك غير ممكن في ظل استمرار النزاع، كما أشارت عدة دول إلى أن الوضع "ليس حربنا".

وردًا على ذلك، هدد ترامب بوقف الإمدادات الموجهة إلى برنامج مشتريات الأسلحة التابع للناتو لصالح أوكرانيا.

ويُعد هذا التهديد بوقف تسليم الأسلحة محاولة لتشكيل ما وصفه ترامب بـ"تحالف الراغبين" لتنفيذ عملية في مضيق هرمز.