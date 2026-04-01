إعلان

وفاة والد الفنان حاتم صلاح.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

كتب : معتز عباس

08:46 م 01/04/2026 تعديل في 10:31 م

حاتم صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان حاتم صلاح، منذ قليل، وفاة والده، عبر منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حاتم صلاح على حسابه بموقع "فيسبوك"، كلمات نعى فيها والده، مؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، ومطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء للفقيد، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتب، حاتم صلاح:"لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبويا وحبيبي وصاحبي صلاح علي رفاعي في ذمة الله ورحمته".

وكشف موعد صلاة الجنازة: "تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الخميس بمسجد آل رشدان بمدينة نصر".
وأتم: اللهم ارحمه واغفر له، ونقِّه من الذنوب والخطايا، واسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وشهد الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، سائلين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يرحم الفقيد.

أعمال حاتم صلاح الفنية

شارك الفنان حاتم صلاح مؤخرًا في مسلسل إفراج الذي عرض في دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والطفل آسر، من إخراج أحمد خالد موسى.

كما شارك أيضًا في فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، بمشاركة فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

اقرأ أيضا..
"صيادة القلوب".. كيف علق المتابعين على رحلة صيد ياسمين صبري؟

"آخر العنقود" مدحت صالح يظهر مع قطته.. والجمهور يعلق (صورة)

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق