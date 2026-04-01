أعلن الفنان حاتم صلاح، منذ قليل، وفاة والده، عبر منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حاتم صلاح على حسابه بموقع "فيسبوك"، كلمات نعى فيها والده، مؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، ومطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء للفقيد، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفاة والد حاتم صلاح

وكتب، حاتم صلاح:"لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبويا وحبيبي وصاحبي صلاح علي رفاعي في ذمة الله ورحمته".

موعد صلاة الجنازة

وكشف موعد صلاة الجنازة: "تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الخميس بمسجد آل رشدان بمدينة نصر".

وأتم: اللهم ارحمه واغفر له، ونقِّه من الذنوب والخطايا، واسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وشهد الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، سائلين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يرحم الفقيد.

أعمال حاتم صلاح الفنية

شارك الفنان حاتم صلاح مؤخرًا في مسلسل إفراج الذي عرض في دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والطفل آسر، من إخراج أحمد خالد موسى.

كما شارك أيضًا في فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، بمشاركة فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

