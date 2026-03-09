إعلان

سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل وإصابة شخصين

كتب : وكالات

12:02 م 09/03/2026

أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً إيرانياً سقط في منطقة وسط إسرائيل.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين طبيين "إصابة شخصين في موقع بناء قيد الإنشاء".

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم أن رجل يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً مصاب في حالة خطيرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

وأكد الجيش أن أنظمة الدفاع عملت على اعتراض التهديد.

وفُعلت صافرات الإنذار في منطقة وسط إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

