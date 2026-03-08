إعلان

إسرائيل تشن هجمات جديدة بعد استهدافها مستودعات لتخزين الوقود في طهران

كتب : د ب أ

10:51 ص 08/03/2026

الحرب على إيران

تل أبيب/طهران

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في أنحاء إيران ضمن سلسلة جديدة من الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر تطبيق تليجرام، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت، خلال الليل، "مستودعات لتخزين الوقود" في العاصمة طهران للمرة الأولى.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نارية ضخمة وسحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المدينة،
وقال الجيش إن "القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني تستخدم هذه الخزانات بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمي أن الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة النخبة العسكرية في البلاد، أكد تعرض مصفاة نفط للقصف.

