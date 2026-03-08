إعلان

بعد إعلان قرب اختيار المرشد.. إسرائيل تهدد خليفة خامنئي

كتب : وكالات

11:58 ص 08/03/2026

إسرائيل وإيران

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، من أنه سيستهدف خليفة الحاكم الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وكل من يشارك في اختيار القائد الجديد، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران باتت قريبة من اختيار مرشدها الأعلى المقبل.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "بعد القضاء على الطاغية خامنئي، يحاول النظام الإيراني إعادة تنظيم صفوفه واختيار مرشد أعلى جديد".

وأضاف: "أريد أن أؤكد أن الذراع الطويلة لإسرائيل ستواصل ملاحقة الخليفة وكل من يحاول تعيينه".

كما وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا إلى المشاركين في الجلسة الخاصة باختيار الخليفة. وقال: "لن نتردد في استهدافكم أيضًا. اعتبروا أنفسكم مُحذَّرين".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مجلس خبراء القيادة في إيران حسم إلى حد كبير قراره بشأن المرشد الأعلى المقبل للبلاد، بعد مقتل الحاكم طويل الأمد آية الله علي خامنئي في ضربة أمريكية إسرائيلية.

وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري في مقطع فيديو نشرته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية:
"تكوَّن رأي حاسم وكاسح — يمثل وجهة نظر الأغلبية".

