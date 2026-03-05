إعلان

الاتحاد الأوروبي يدرس مساعدة دول الخليج في مواجهة المسيّرات الإيرانية

كتب : مصراوي

02:53 م 05/03/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ب
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، إن التكتل يدرس مساعدة دول الخليج على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية، لكنها حذّرت من أن القدرات المتاحة محدودة.

وأضافت كلاس، قبل اجتماع عبر الفيديو بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، أن الطلب المرتفع على أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا والشرق الأوسط يضغط على الإنتاج.

وأشارت إلى أن أوكرانيا قد تساعد عبر مشاركة خبرتها في اعتراض المسيّرات، رغم أنها تعاني بدورها نقصاً في صواريخ الدفاع الجوي باك 3 (PAC-3).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غيران وأمريكا الحرب على غيران هجمات على الخليج الاتحاد الأوروبي مسيرات إيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
مصدر بـ"الكهرباء": إضافة 2500 ميجاوات جديدة للشبكة القومية قبل الصيف المقبل
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء": إضافة 2500 ميجاوات جديدة للشبكة القومية قبل الصيف المقبل
دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
فيديوهات رمضان

دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور