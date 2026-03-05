الاتحاد الأوروبي يدرس مساعدة دول الخليج في مواجهة المسيّرات الإيرانية

أ ب

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، إن التكتل يدرس مساعدة دول الخليج على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية، لكنها حذّرت من أن القدرات المتاحة محدودة.

وأضافت كلاس، قبل اجتماع عبر الفيديو بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، أن الطلب المرتفع على أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا والشرق الأوسط يضغط على الإنتاج.

وأشارت إلى أن أوكرانيا قد تساعد عبر مشاركة خبرتها في اعتراض المسيّرات، رغم أنها تعاني بدورها نقصاً في صواريخ الدفاع الجوي باك 3 (PAC-3).