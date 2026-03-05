أعلن الجيش الفرنسي أن طائرات عسكرية أمريكية مخصصة للدعم اللوجستي سُمح لها بالتمركز في القاعدة الجوية الفرنسية في إيستر، مؤكداً حصول باريس على "ضمان كامل" بأنها لن تشارك في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وفق ما أوردته صحيفة لا بروفانس الفرنسية.

وقال بيان لهيئة الأركان الفرنسية إن "طائرات أمريكية للدعم العملياتي، وليست طائرات مقاتلة، تم قبولها في القاعدة الجوية في إيستر بفرنسا".

وأضاف البيان أنه نظراً للظروف الحالية، طلبت فرنسا ضمانات بأن هذه الطائرات لن تشارك بأي شكل في العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة في إيران، بل ستُستخدم حصراً لدعم الدفاع عن الشركاء في المنطقة.

وأشار الجيش الفرنسي إلى أنه حصل على "ضمان كامل" بهذا الشأن.