واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن هناك العديد من الدول حول العالم يجب أن تكون مستعدة للتدخل في أزمة مضيق هرمز.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من مقر وزارة الحرب الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا هذا الصباح في خطابه الهام بشأن هذا الممر المائي الحيوي، المغلق فعليًا.

وأضاف: "آخر مرة تحققت فيها، كان من المفترض أن تكون هناك بحرية ملكية بريطانية قوية ومستعدة للقيام بمثل هذه الأمور أيضًا. لذا فهو يشير إلى أن هذا ممر مائي دولي نستخدمه أقل من معظم الدول، في الواقع، أقل بكثير من معظمها".

وأشار إلى أنه لا يستبعد أي خيار ولا يريد الكشف عن نوايا الولايات المتحدة بالنسبة لإيران، مضيفا: "لن نستبعد أي خيار."

وتابع هيجسيث: "لا يمكنك خوض حرب والفوز بها إذا أخبرت خصمك بما أنت مستعد لفعله وما أنت غير مستعد لفعله... بما في ذلك إرسال قوات برية".

ومضى قائلا: "خصمنا الآن يعتقد أن هناك 15 طريقة مختلفة يمكننا من خلالها مهاجمته بإرسال قوات برية، وتخيل ماذا سيحدث؟" نعم، هناك خيارات".

وقال إنه إذا لزم الأمر، يمكن للولايات المتحدة "تنفيذ" أي من هذه الخيارات نيابةً عن الرئيس أو اختيار عدم القيام بذلك.

ويضيف أن المفاوضات قد تنجح، أو قد يكون من الضروري اتباع نهج مختلف، مؤكدًا أن "الهدف هو أن نكون غير متوقعين".

وبسُؤاله عن الفرق بين التصريحات الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، التي تبدو إيجابية بشأن المفاوضات، وبين مزاعم المسؤولين الإيرانيين بأنه لا توجد محادثات جادة حتى الآن، إنما مجرد رسائل غير مباشرة تُنقل عبر وسطاء، قال هيجسيث إن المحادثات "حقيقية للغاية".

وأضاف: "إنها جارية. إنها نشطة، وأعتقد أنها تكتسب زخمًا".

وقال هيجسيث أن الولايات المتحدة "تُفضل بشدة" تسوية القضية باتفاق طالما أن إيران تُلبي مطالبها.

ومضى قائلا: "هذا هو الهدف. لا نريد أن نضطر إلى القيام بأكثر مما هو ضروري عسكريًا. لكنني لم أقصد الاستخفاف عندما قلت، في هذه الأثناء، سنتفاوض بالقنابل".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين في المؤتمر الصحفي إن الولايات المتحدة أن تُواصل "بشكل منهجي... إضعاف وتدمير قدرة إيران على بسط نفوذها وتهديد الاستقرار خارج حدودها".

ويُضيف أن هذا يتم من خلال استهداف سلاسل الإمداد واللوجستيات التي تُغذي برنامج طهران للصواريخ الباليستية وقدرتها على استخدام الطائرات المُسيّرة.

وقال الجنرال كين إن الولايات المتحدة أصابت "أكثر من 11 ألف هدف"، وتُنفّذ الآن طلعات جوية برية بطائرات بي-52 - وهو ما يُؤكد، بحسب قوله، تفوّق واشنطن على طهران.